《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日

**上海证券报**

--中国证监会主席肖钢表示，拟实施的股票发行注册制草案提请授权调整法律适用后，注册机关、审核要求、信息披露要求、中介机构职责、相应的事中事后监管措施、处罚执法等六方面具体事项将由国务院作出安排。

--欧亚集团 和大商股份 双双发布公告，安邦保险继12月10日对两公司实施同步举牌后，又于12月18日同时二度举牌两公司，七个交易日内对两者持股比例均已达到10%。

--佳兆业集团 在深圳最大项目--佳兆业城市广场房源全部解除“司法查封”，变为可销售的“期房待售”状态。同时中信银行联合信托公司提供300亿元帮助推进债务重组，佳兆业境内债务重组曙光初现，其境外债务重组也有望出现实质性突破。

**证券时报**

--会计师事务所德勤发布报告预计，2015年香港和上海将成为全球第一和第三大新股巿场；展望2016年，由于内地及相关准备上巿的企业资源丰富，以及环境持续对新股活动利好，内地和香港两地新股集资活动都将继续保持活跃。

--据了解，Apple Pay当前在中国已获得银联及15家国内商业银行的支持。

--奇瑞汽车敲定“十三五”规划，启动分板块上市计划。同时公司预计，到2020年新能源汽车产销规模将达20万辆。

**21世纪经济报道**

--安信基金上周五(18日)完成备案的一款资管计划显示，投资范围中明确将主要投资于万科A 二级市场流通的A股普通股，这与此前深圳市钜盛华增持万科A的多款资管计划类似。

--国能电动汽车日前与熊猫新能源有限公司签署采购合同，前者将于2020年前向熊猫新能源提供15万辆电动乘用车和10万辆其他车型的电动车产品，订单总金额高达780亿元人民币。(完)