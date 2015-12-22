《香港报摘》--经济日报12月22日

* 要闻版头条：

--历时四天的中央经济工作会议昨天在北京闭幕。根据会议公报，中国明年将会适度扩大财政赤字，并努力化解过剩产能和房地产库存，以及在适度扩大总需求的同时，推进供给侧（Supply side）结构改革，并减税以降低企业负担。

* 其他：

--土生土长的行健资产管理在众多中外大型基金中脱颖而出，成为首批北上推出互认产品的基金公司之一。为攻陷内地投资者，行健的基金入场费仅10元人民币，并选择以綫上销售模式出售基金产品。

--本地免费电视市场明年竞争势升温，远东发展 主席邱达昌投资的永升亦正申领牌照。邱达昌称目前抱平常心，预计开台投资需约15亿至20亿港元。 （完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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