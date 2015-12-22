《交易视点》台债应持券续抱，追价善设停损--凯基证券

路透台北12月22日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，尽管殖利率纷纷创下新低纪录，但在市场仍持续反映明年央行可能还有降息预期的氛围下，要判断行情下档的空间还有多少，不是件容易的事情，况且在多头气焰正旺之际，出现overshooting(殖利率超跌)的走势也不为过，在未出现底部型态之前，交易商手上的筹码将不易松动。操作上除了建议持券续抱外，进场追价善设停损。预估五年券104/13期 交易区间0.60%-0.65%，十年券104/12期公债 交易区间1.02%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)