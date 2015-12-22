《交易视点》台债应持券续抱，追价善设停损--凯基证券

路透台北12月22日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，尽管殖利率纷纷创下新低纪录，但在市场仍持续反映明年央行可能还有降息预期的氛围下，要判断行情下档的空间还有多少，不是件容易的事情，况且在多头气焰正旺之际，出现overshooting(殖利率超跌)的走势也不为过，在未出现底部型态之前，交易商手上的筹码将不易松动。操作上除了建议持券续抱外，进场追价善设停损。预估五年券104/13期 交易区间0.60%-0.65%，十年券104/12期公债 交易区间1.02%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元