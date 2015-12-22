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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 08:45 BJT

《香港报摘》--信报12月22日

* 要闻版头条：

--本港二手楼市跌势已成，在美国落实加息后，情况更加恶劣，减价个案大量涌现，多个屋苑均录得三房单位以贴近两房价格成交，上车屋苑天水围嘉湖山庄三房户跌价幅度更惊人，新近三房户仅能以335万港元成交，创近一年半新低。

* 其他：

--零售不景气，加上品牌转型进行中，思捷 为了节省成本，昨日公布以9.18亿港元，向丰泰地产投资出售其位于九龙湾的总部，预期是项交易可录得7.25亿港元收益，而物业卖出后会租回作为办公室。

--停牌两年、已进入第二阶段除牌程序的中国源畅 已觅得＂白武士＂出手。消息人士透露，活跃于物业投资、人称＂物流张＂的资深投资者张顺宜，已落实注资中国源畅。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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