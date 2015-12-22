《交易视点》台债殖利率有机会下滑，11月外销订单连八月衰退--元大宝来证

路透台北12月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾11月外销订单连8月衰退，金额年减6.3%，恐怕出口数据也不尽理想，公债殖利率有机会再进一步下滑，五年期公债已创下历史低点，而10年公债尚未触及低位，预期10年应较有行情往1.025%来测试，但须随时注意是否有获利了结卖压出笼及投资买盘进场意愿，本周预估五年券104/13期 成交区间在0.58%-0.68%，十年券104/12期 则在1.0%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)