《全球汇市》美元兑欧元持稳，欲待美国数据提供方向指引

市场将从当日稍晚将公布的美国数据寻找交易方向，包括第三季GDP修正值与房价指数。
随着原油价格下跌至11年低点，加元依然承压。加元兑美元 报1.3954加元，接近上周五触及的11年低位1.4003。
澳元表现稍好一些。澳元兑美元 小涨0.2%，至0.7203美元，进一步脱离上周美联储升息后所及的一个月低点0.7097。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0907 1.0912 -0.05 -9.84 1.2097
美元/日圆 121.20 121.15 0.04 1.46 119.68
欧元/日圆 132.19 132.20 -0.01 -8.97 144.78
美元/瑞郎 0.9922 0.9917 0.05 -0.19 0.9941
英镑/美元 1.4891 1.4878 0.09 -4.38 1.5573
美元/加元 1.3951 1.3957 -0.04 20.08 1.1618
澳元/美元 0.7201 0.7187 0.19 -11.84 0.8168
新西兰元/美元 0.6784 0.6757 0.40 -12.99 0.7797
澳元/日圆 87.280 87.070 0.24 -10.69 97.750
新西兰元/日圆 82.220 81.860 0.44 -12.06 93.310
英镑/日圆 180.48 180.31 0.09 -2.88 186.38
澳元/新西兰元 1.0613 1.0616 -0.03 1.38 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张明钧/陈宗琦；审校 李爽/许娜/戴素萍)
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元