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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:04 BJT

《全球汇市》美元兑欧元持稳，欲待美国数据提供方向指引

市场将从当日稍晚将公布的美国数据寻找交易方向，包括第三季GDP修正值与房价指数。

随着原油价格下跌至11年低点，加元依然承压。加元兑美元 报1.3954加元，接近上周五触及的11年低位1.4003。

澳元表现稍好一些。澳元兑美元 小涨0.2%，至0.7203美元，进一步脱离上周美联储升息后所及的一个月低点0.7097。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0907 1.0912 -0.05 -9.84 1.2097

美元/日圆 121.20 121.15 0.04 1.46 119.68

欧元/日圆 132.19 132.20 -0.01 -8.97 144.78

美元/瑞郎 0.9922 0.9917 0.05 -0.19 0.9941

英镑/美元 1.4891 1.4878 0.09 -4.38 1.5573

美元/加元 1.3951 1.3957 -0.04 20.08 1.1618

澳元/美元 0.7201 0.7187 0.19 -11.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6784 0.6757 0.40 -12.99 0.7797

澳元/日圆 87.280 87.070 0.24 -10.69 97.750

新西兰元/日圆 82.220 81.860 0.44 -12.06 93.310

英镑/日圆 180.48 180.31 0.09 -2.88 186.38

澳元/新西兰元 1.0613 1.0616 -0.03 1.38 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张明钧/陈宗琦；审校　李爽/许娜/戴素萍)

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