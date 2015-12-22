中国个股：TCL集团与三星合资的华星光电获国开基金10亿元增资

路透上海12月22日 - 中国大型家电企业--TCL集团 周二公告称，其与韩国三星电子 旗下三星显示等合资的深圳华星光电技术公司，获得国开发展基金10亿元现金增资，该款项将用于华星光电8.5代TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）生产线项目建设。
华星光电注册资本由163.24亿元增至170.76亿元，国开基金增资价格为每1元注册资本对应1.33元。增资完成后，国开基金持有华星光电约4.40%股权。
国开基金每年可通过现金分红、回购溢价等方式计算投资收益。在缴纳增资款后12年内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。项目建设期满后，国开基金有权要求股权回购，回购交割日自2018年4月10日起10年内，每年按照标的股权回购价款1亿元进行回购。
增资完成后，TCL集团持有华星光电的股权比例由85.0277%降至81.2837%；三星显示持股由9.189%降至8.7844%。
TCL集团认为，本次增资有利于降低华星光电的资产负债比率，提升华星光电的融资能力，加快华星光电8.5代线项目建设。增资完成后，不会影响TCL集团对华星光电的控股，而且未来将按照合同约定回购国开基金届时持有华星光电的股份，因此不会实际摊薄TCL集团的股东权益。
TCL集团还公告称，将与上海银行、上海文化广播影视集团三家共同成立上银金融租赁股份公司，其中上海银行出资9亿元，占60%股份，TCL集团和上海文广各出资3亿元，各占20%股权。
TCL集团指出，上述投资将增强公司产融结合的金融能力建设，带动成员企业经营发展，并预计获得较好的收益。
TCL集团周一收报4.57元，过去一个月上涨9.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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