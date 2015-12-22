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亚洲 | 2015年 12月 23日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--12月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
    
    12月23日(三)
    0745 法国消费者支出(较前月)                        11月      +0.1%       -0.7%
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第三季修正值      +0.3%       +0.3%
    0800 瑞士KOF领先指标                               12月     正99.1      正97.9
    0900 意大利经季节调整工业订单(较前月)              10月         --      -2.00%
               未经季节调整工业订单(较上年同期)                     --      -0.80%
    0900 意大利经季节调整工业销售(较前月)              10月         --      -0.10%
               未经季节调整工业销售(较上年同期)                     --      -0.90%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季终值      +0.5%       +0.5%
                              (较上年同期)                       +2.3%       +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季终值         --       +2.2%
                      (较上年同期)                                  --       +6.6%
    0930 英国经常帐收支(亿英镑)                  第三季终值    赤字215   赤字167.6
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)              10月         --      -0.10%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                     --      +1.50%
     --  美国建筑许可年率(万户)                  11月修正值         --       128.9
             建筑许可(较前月)                                       --      +11.0%
    1330 美国实质个人支出(较前月)                      11月         --       +0.1%
             个人所得(较前月)                                    +0.2%       +0.4%
             个人支出(经季调，较前月)                            +0.3%       +0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               +0.1%        持平
                                      (较上年同期)                  --       +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                      --       +0.1%
                                  (较上年同期)                      --       +0.2%
    1330 美国耐久财订单                                11月      -0.6%       +2.9%
             扣除运输的耐久财订单                                 持平       +0.5%
             扣除国防的耐久财订单                                -0.2%       +3.1%
             扣除飞机的非国防资本财订单                          -0.1%       +1.3%
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               10月      +0.2%       -0.5%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                        10月      +0.4%       -0.5%
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数         12月终值       92.0        91.8
                                  现况指数                       106.5       107.0
                                  预期指数                        82.0        82.0
    1500 美国新屋销售年率(万户)                        11月       50.5        49.5
             新屋销售(较前月)                                    +2.0%      +10.7%
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             11月         --       +1.3%
    2100 韩国消费者信心指数 　　　　　　　　　　　　 　12月　　　　 --　  　　 106
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月22日(二)
    0005 英国GfK消费者信心指数                         12月       正2         正1
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          11月 顺差31.44          -- 
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          1月     正9.4       正9.3
    0700 德国进口价格(较上月)                          11月     -0.2%       -0.2%
                     (较上年同期)                               -3.5%       -3.8%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            11月初值 顺差33.12          -- 
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              11月    135.57         110 
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    53.81          -- 
    1330 美国企业获利                          第三季修正值     -1.7%       +1.3% 
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季终值     +2.0%       +1.9%
             最终销售                                           +2.7%       +2.7%
             消费者支出                                         +3.0%          -- 
             GDP平减指数                                        +1.3%       +1.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.4%       +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.3%       +1.3%
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      10月     +0.5%          -- 
                                     (较上年同期)               +6.1%          -- 
    1500 美国成屋销售年率(万户)                        11月       476         535
             成屋销售(较前月)                                  -10.5%        持平 
    1500 美国里奇蒙联储综合指数                        12月       正6          --
                       服务业指数                                   0          --
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                        11月      48.6        47.5
               出口(亿新西兰元)                                  40.8        39.0
               贸易收支(亿新西兰元)                           逆差7.79  逆差8.095
                                             截至11月的一年  逆差36.78   逆差37.6
    (完)

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