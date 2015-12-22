主要国家经济指标预测--12月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月23日(三) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.1% -0.7% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.3% +0.3% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 正99.1 正97.9 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80% 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 -- +2.2% (较上年同期) -- +6.6% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季终值 赤字215 赤字167.6 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50% -- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 128.9 建筑许可(较前月) -- +11.0% 1330 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.2% +0.4% 个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 1330 美国耐久财订单 11月 -0.6% +2.9% 扣除运输的耐久财订单 持平 +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -0.2% +3.1% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% +1.3% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 +0.2% -0.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.5% 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 92.0 91.8 现况指数 106.5 107.0 预期指数 82.0 82.0 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 50.5 49.5 新屋销售(较前月) +2.0% +10.7% 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 11月 -- +1.3% 2100 韩国消费者信心指数 12月 -- 106 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月22日(二) 0005 英国GfK消费者信心指数 12月 正2 正1 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 顺差31.44 -- 0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 正9.4 正9.3 0700 德国进口价格(较上月) 11月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -3.5% -3.8% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 顺差33.12 -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 135.57 110 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 53.81 -- 1330 美国企业获利 第三季修正值 -1.7% +1.3% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.0% +1.9% 最终销售 +2.7% +2.7% 消费者支出 +3.0% -- GDP平减指数 +1.3% +1.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 +0.5% -- (较上年同期) +6.1% -- 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 476 535 成屋销售(较前月) -10.5% 持平 1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 正6 -- 服务业指数 0 -- 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 48.6 47.5 出口(亿新西兰元) 40.8 39.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7.79 逆差8.095 截至11月的一年 逆差36.78 逆差37.6 (完)