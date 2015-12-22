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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:08 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月22日

* 明报：

--有＂重庆李嘉诚＂之称的张松桥拟向渝太地产 购买港通控股 的控股股权并申请豁免全面收购。惟昨日证监会公布，收购及合并委员会裁定不会豁免张松桥全面要约的责任。

* 苹果日报：

--消息指中国龙头体育用品股安踏 已完成收购俄罗斯户外、爬山运动用品品牌Sprandi，藉此开拓中国低价运动鞋及俄罗斯市场，作价数千万美元。安踏透过公关指，对市场传闻不予评论。

* 星岛日报：

--本地珠宝制造及批发商保发集团今日低调开招，集资最多1.5亿港元，预计下月4日挂牌，将成明年首只挂牌新股。

* 东方日报：

--市场消息指，华润啤酒 正考虑向旗下啤酒品牌＂雪花啤酒＂的合作方--南非SABMiller 购入雪花啤酒部分或全部49%股权。华润啤酒已就收购选择顾问，包括汇丰、野村、洛希尔及瑞银。

* 文汇报：

--光大控股 的投资项目分众传媒通过七喜控股 实现A股借壳上市的审批工作已经完成。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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