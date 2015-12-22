港报社评：中央施＂减法除法＂，拆经济炸弹--经济日报12月22日

中央经济工作会议强调要加减乘除并举，显中央思路大变，由力求以加法、乘法催谷经济，现更重视减法、除法，以解诸般深层矛盾。此势添经济下行压力，中央须力保就业减折腾。
外界关注刚结束的中经会上，中央会否加码推刺激经济政策，结果中央却未出重招谷经济，反强调要＂加减乘除并举＂，此实是中央经济政策思路重大变革。
过去中央的政策思路，一直以GDP为导向，力求以加法与乘法，透过不断提升产能、力谷消费、扩大外贸，令中国经济可做得更大更强。虽然追求高速发展的过程中，难免产生副作用，惟中央一直坚信只有更大力发展，才能解决发展中的矛盾与问题。然而，这套以加法与乘法为主导、求大求量的经济政策思路，却因发展过程引发的问题日益尾大不掉，众多深层矛盾密集爆发，正陷瓶颈。无论是催谷生产力令工业产能严重过剩、放任楼市令楼宇库存大量积压、罔顾环境承受力令雾霾恶化，以至怠慢安全导致深圳塌方等人祸频爆，中央已不得不务实反思以加法与乘法为主轴的思路，必须另谋解套对策。
相信正因如此，中央提出加减乘除并举，就是要引入减法与除法的思维，为诸般经济、社会、民生矛盾拆弹。而今次中经会提出供给侧改革，主要任务包括去产能、去库存、去杠杆、降成本，正正是要打破过去只顾前进发展的政策理念，放慢脚步化解矛盾，才能轻装上路，下一步攻坚经济升级转型。
中央经济理念不再只讲加、乘，还要减、除，势令内地经济在明年，以至未来几年的下行压力易增难减，故相信中央推行时不会操之过急，而是慢火煎鱼，除要避免经济硬着陆，更关键是要力保就业市场稳健。事实上，中央一贯的经济政策目标，除追求GDP，更是要保就业稳定，皆因保住人民的饭碗，既是要保住经济内生动力，亦涉中央的管治权威，以至社会稳定，说穿了就是一个不能出差错的政治问题。
故今次中经会亦提出＂补短板＂为明年的主要任务之一，即加大对人的投资、保障农业发展、助农民增加收入等，在施经济减法、除法的同时，亦导入一些新动力，以保就业稳民生，纾经济思路变化带来的苦楚。
中央表明要＂加减乘除并举＂，揭示了未来的政策蓝图，惟经济思路要改弦更张，难度极大、折腾难免，关键是要与保就业谋求平衡，才能有稳定的社会与政治基础闯地雷阵。（完）
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