版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:12 BJT

全球金市：金价守住前两日涨势，美元下跌予以支撑

美元贬值令持其他货币买家购买美元计价黄金的成本降低。

原油价格下跌至2004年以来最低水平，也损及短期金价升势，因低油价可能引发通缩疑虑。黄金通常被视为对油价引发之通胀的避险。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息后，美国利率前景也令金价承压。联储主席叶伦明确表示，未来升息步伐将循序渐进。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美联储承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。他说，未来更有可能“每隔一次会议”升息。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张明钧/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐