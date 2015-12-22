港报社评：关心政治切勿误堕极端化陷阱--信报12月22日

关心政治本来是好事，尤其是年轻人议政，产生的效果往往是长江后浪推前浪，所以刚过去的区议会选举大量涌现政治素人和首投族，总的来说，社会是乐观其成；部分政治素人甚至一击即中，首度参选即当选，更加是政坛换血的可喜现象。然而，如果年轻人关心政治趋向极端化，那是另一回事，产生的效果肯定是不得人心，甚至是自掘坟墓。

警方拘捕六名18-24岁年轻男子，涉嫌早前在立法会示威区串谋纵火，将易燃物体抛入垃圾桶造成爆炸，部分被捕者是大专生，部分无业；据警方所说，有人在网上自称属于本土派组织。警方昨日下午押解其中一名被捕者到立法会外重组案情，并且强烈谴责犯罪行为罔顾生命。

由于纵火案发生当日，适逢立法会正要恢复二读《2014年版权（修订）条例草案》，网民强烈反对，号召到场示威，所以不排除犯案动机与此有关。至于案情的细节，留待警方进一步调查清楚。

立法会纵火案到底是不是真的跟本土派组织有关？这不禁让人想起，今年6月15日，警方于西贡蚝涌亚视旧厂房破获一个炸药库，五名被捕者涉嫌的罪名是＂串谋导致爆炸、制造或存有炸药意图危害生命财产＂，首被告及次被告另涉一项＂管有攻击性武器罪＂。由于被捕者与一个名为＂全国独立党＂的组织有关，鼓吹本土主义和香港独立，所以不排除有人企图透过激进行为来宣示其政治立场。该组织曾在社交网站留言警告：＂倘若六一七通过政改表决，香港人要有心理准备当天会有伤亡，立会将会变成第二个乌克兰废墟。＂

我们无意标签本土派为激进派，事实上，＂全国独立党＂在案发之前根本名不见经传，案发之后，一众本土派人士不约而同与其划清界线，没有人愿意跟这个组织混为一谈。问题是，个别本土主义者确有蛮干的迹象，例如今年2月1日，19岁青年李自强响应网上的反水货客号召，在上水巷仔街企图纵火焚烧水货仓，经审讯后裁定一项管有物品意图摧毁或损坏财产罪名成立，被判100小时社会服务令。

事实上，不管政治立场如何，激进行为绝不可取，就算没有逾越法律底线，也会受到民众唾弃。以今年的区议会选举结果为例，激进派组织全军尽墨，没有任何一位参选者赢得议席，已经足以说明，和平理性非暴力始终是香港人信奉的政治操守，选民尽管对于政府有多么的不满，也不愿意把选票交给歇斯底里的从政者。

再看看外国经验，法国在巴黎恐袭之后举行地方选举，第一轮投票之时，反移民的极右政党国民阵线（Front National）得票领先，但到了第二轮投票却出现大逆转，最终更一败涂地，无法在任何选区赢得议席，原因是该党虽不乏拥趸，但反对者更多。左派的社会党基于选举策略，主动放弃部分选区，呼吁支持者改投中间偏右的共和党，结果占大多数的选民联手将立场激进的国民阵线排挤掉。

回头看本港立法会的纵火案，不论犯案动机是什么，也不管被捕者是不是属于本土派组织，我们呼吁各党各派不分左中右，异口同声作出严厉谴责，警方公正彻查，法庭依例惩处，切勿发放错误讯息，让人以为只要祭出政治立场，激进违法行为也会受到同情，甚或得到姑息。

年轻人关心政治绝对是好事，怕只怕误堕极端化的陷阱，自以为勇武竟罔顾法纪，不但毁了一己前途，也有可能累及整个社会付上沉重代价。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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