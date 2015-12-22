港报社评：深圳崩塌泥头大山，突显规划管理失当--明报12月22日

深圳光明新区一处泥头堆填区突然崩塌，大量泥土夹杂沙石倾泻而下，掩埋或损毁33座建筑物，仍有85人失踪。深圳当局以救人优先为由，对于事态性质或缘由讳莫如深，使社会上对堆填区的规划、设计、建造与管理等情况，所知不多。不过，这宗特大伤亡事故，涉及人谋不臧的可能性很高，即是说这是＂人祸＂。事态反映深圳虽然已经发展成为一个大城市，但是缺乏现代社会应有的规划和管理要求，民衆生活在风险之中，性命财产安全难以得到合理保障。

堆填区崩塌而下的沙石泥土，掩埋面积38万平方米，泥石堆积厚度高达7、8米。受影响建筑物有倒塌、有倾斜，而且不少出现粉碎性损毁，可见泥土沙石倾泻而下时，连钢筋水泥的建筑物也挡不住。据受影响和附近居民形容事发突然，崩塌过两次，＂泥浪＂极速扑来，有目击者说一幢楼房＂以混凝土兴建的墙身突然脆弱如纸张，4秒内被夷平＂，显示破坏力惊人。

综合卫星照片和居民的说法，事故现场是先有民居、工业园，然后才有堆填区。因此，有理由相信规划出了问题。事发堆填区原为采石场，13年前建设工业园，山下已有建筑物；2013年采石场荒废，去年3月开始变为泥头堆填区，日以继夜都有大量泥石车运来建筑废料倾倒，很快就堆积出约百米高＂大山＂。居民监于往来车辆太多、尘土飞扬，又恐怕泥头大山出事，曾经多次向当地政府投诉，但是未获受理。另外除了工业园，那里还有一家煤气厂房，加上宿舍民居等人口不少，在这里出现堆填逾百米高泥头，根本就不恰当。危机早在去年埋下，这是规划失当。

关于堆填区的管理，车辆往来危及居民安全和带来的尘土污染，本来做环境评估时应已顾及；从居民的投诉看来，当局并未应对堆填对环境衍生的问题和设法解决。据本港熟悉处理建筑废料的人士表示，本港堆填高度上限为30米，以拾级而上方式设计，每堆填至一定高度就要停止，愈往上堆填范围愈缩小，斜度不能超逾30度等，还有是泥头车每次卸泥之后，要驱车＂压实＂泥土。另外，为免雨水冲刷，须铺上一层加固物料，稳定斜坡。熟悉人士从光明新区堆填区塌下后，泥土有两三层楼高，估计塌下前肯定＂堆得更高＂，认为这是反映管理不善。

据国土资源部官方微博消息，广东省地质灾害应急专家组到场展开应急调查，深圳光明新区倒塌的山泥是人工堆土，原有山体没有滑动。人工堆土的倒塌地点属于淤泥渣土受纳场（即是堆填区），主要堆放渣土和建筑垃圾，由于堆积量大、堆积坡度过陡，导致失稳倒塌。因此，若说山体滑坡或许还有天然环境因素，现在塌下的是人工堆土，与自然环境无关，主要是人为因素导致。

内地有传媒报道，今年初就肇事堆填区，有环保科技公司做了一份环评报告，指光明新区快速发展，每年产生约100万立方米余泥渣土，急需建设新的堆废场。报告指现时的受纳场原本是红坳采石场，山体植被严重破坏，土壤大面积裸露，水土流失严重，加上弃土任意堆放，存在崩塌危险，很可能对工业园的安全造成影响。报道说当局就报告做过审批前公示，不过，现在网上已经无法查阅这份环评报告，当局的网页亦显示公示＂不存在＂。然而，两个网页的其他项目则显示正常。

按内地传媒报道的有关环评报告，今年初已经提出肇事堆填区＂存在险情＂，现在网页资料无法查阅，因而无法证实是否真有其事。不过，从规划不当和管理不善推断，有理由相信光明新区这次堆填区崩塌不是天灾，而是涉及人的因素。

深圳约40年前只是一个小镇，建设落后，现在则是人口逾千万，高楼大厦鳞次栉比的大城市。特别是近年深圳高科技产业冒起，已经成为中国的创新科技重镇，可谓发展迅速。不过，正如其他内地大城市一样，硬件建设突飞猛进，软件却未能配合，具体表现在城市规划和管理。以香港的角度审视，内地城市建设的内涵与实质，与现代社会的准则和要求仍有距离。深圳光明新区堆填区崩塌事故，与今年8月天津滨海新区发生的特大爆炸事故，性质类同。滨海新区在周遭多个居民小区，却有一个偌大的危险品仓库；光明新区在工业园和居民聚落之处，却有一个泥头堆填大山。以内地这些年大发展而突显的毛躁，类似深圳和天津发生的不会是个别事故。这类软件短板而酿成的事故甚或灾难，相信全国各处城市还隐藏着同样危机，使人常怀忐忑之忧。（完）

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