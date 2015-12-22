港报社评：高速向前冲忽略了后防--星岛日报12月22日

深圳发生堆填区山泥倾泻，海啸般淹埋或损毁33幢楼房和宿舍，近百名疑遭活埋的失踪人士恐凶多吉少，反映深圳冲锋陷阵高速向前发展的背后，保障生命财产的后防基建和监管却跟不上。 到昨夜为止，官方统计的失踪者共85人，会否有更多失踪人士因无人举报而未列入名单则未知，稍堪告慰的是事发于星期日的下午，少人上班，又有不少人离开宿舍外出，减轻了伤亡。 现时最逼切的工作仍然是把握＂黄金72小时＂挖土救人，深圳市高层急从北京赶返当地指挥救援工作，日后当局势必追究责任，更重要的是详细检讨成因，防范类似灾难在深圳和内地其他地区发生。

管不到位的问题，这是内地官场的多年流弊，内地纵使有严紧的法律条文，却往往在执法方面流于粗疏，且不说当中有没有官商勾结和贪污因素，不少地方仍然摆脱不了牺牲环境来成就经济发展的思维，对这方面的违规操作睁一眼闭一眼，或者缺乏人力资源去做好监管工作。 发生今次人造堆填山泥倾泻的光明新区红坳堆填区，遭非法倾倒建筑废料多年，去年才＂合法化＂，由政府发牌予环保业营运，但是今年五月开始，当局已经多次检查发现问题，尤其是施工图则和水土保持方案的设计单位不一致，到九月更要求停止接收废料，可是运废料到当地的泥头车仍然川流不息，禁而不止，政令如虚文。 做好一个堆填区，必须透过精密的力学计算，建设好防护墙和排水系统，确保有足够的防塌能力，以保障附近居住作息人士的安全，最好是远离民居。今次没有大雨，发生崩堤式的山泥倾泻，极可能是设计施工有疏漏。 堆填区位近几个工业园，本来就不是理想地点，发现问题后停收政令又不彰，除了因为业界安全意识不足，还有无法解决替代性倒泥地点的实际困难。深圳处理建筑废料，靠填谷和填海，而在低洼地区多已填满，盐田港、滨海大道等计画先后完工，填海需求大降，10年前已经开始承受极大的觅地堆填压力。 去年深圳有3,000万立方米建筑废料要找地方安置，而发展速度区全市之首的光明新区是重灾区，这个位于深圳西北的地区近年大兴土木，位近机场，又是日后广深港高铁的其中一站，本身又在兴建地铁，加上其他建设，对堆填区构成超负荷。 深圳获中国社会科学院评选为全国竞争力最强的城市，当地以＂深圳速度＂自豪，而成立七年的光明新区，要求区内所有新建项目按绿色建筑标准建设，曾获冠以＂国家绿色生态示范城区＂称号，今次灾难却暴露高速发展背后的隐患，值得全国急剧城镇化的地区吸取教训。（完）