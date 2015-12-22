港报社评：适应并参与内地经济新常态--文汇报12月22日

一年一度的中央经济工作会议于本月18至21日举行，为明年的全国经济工作定下了基调，重点就是要在错综复杂的国际形势下，落实＂十三五＂规划建议的要求，推进结构性改革，推动经济持续健康发展。此间分析人士认为，调结构、稳增长、促改革依然是明年内地经济工作的主线，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务就是具体的要求。可以预料，明年作为全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，内地的宏观经济形势将可克服重重困难，保持稳定发展的势头。香港的各行各业也应该认清、适应并参与内地经济的新常态，在协助国家发展的同时，找到大显身手的广阔空间。

中央经济工作会议主题鲜明、内容丰富，思想性和指导性都很强。对于内地经济走势，会议的基本看法是：＂经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好，经济保持中高速增长，经济结构优化，改革开放向纵深迈进，民生持续改善，社会大局总体稳定。＂ 的确，对于转型中的中国，即将过去的2015年是一个不平凡的年头。这一年，是中国主动适应经济发展＂新常态＂的第一年，中国政府明确提出＂双中高＂发展目标--中国经济长期保持中高速增长和迈向中高端水准。从现在的情况看，经过全国人民上下一心的努力奋斗，这个目标基本上实现，为明年的经济持续健康发展及保持一定的增速，打下了良好的基础。

当然，更重要的是看会议如何为明年的经济工作定调。在这之前，不少人士猜测，面对经济下行压力增大的困难，中央会否采取新一轮刺激经济的措施。从会议公报上看，中央提出了＂适度扩大总需求＂的原则提法，但并没有具体去展开。

而值得特别留意的是以下两个方面：一是会议指出：＂推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求。＂所谓＂供给侧改革＂，是习近平总书记在今年11月10日召开的中央财经领导小组会议上首次提出的，实际上就是要从企业的角度出发，通过制度改革与创新帮助企业提高生产效率，以灵敏应对新形势的变化，是中央在特定形势下做出的一种更有针对性的政策调整，预料明年企业经营的环境将可进一步改善，让企业真正能够发挥主要作用；二是提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，作为调整经济结构、提高经济效益的主要内容。会议公报上用很多的篇幅，指出了具体完成这五大任务的主要原则和具体方法，显示中央对此予以高度重视，希望明年的经济工作围绕这些重点领域，用推动深层次改革的方式来促进经济的增长，这可以说是未来相当一段时期内，内地经济发展的基本思路与脉络。

了解中央经济工作会议的主要内容，深入认识并尽力参与内地经济发展的新常态，对于广大港人来说，无疑具有重要意义。一方面，多了解内地的发展，可以促进两地的融合和交流；另方面，香港的各行各业能够从中找到更多商机，充分发挥港人的创意与活力，分享到世界第二大经济体快速发展的成果。（完）

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