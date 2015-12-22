港报社评：适应并参与内地经济新常态--文汇报12月22日

一年一度的中央经济工作会议于本月18至21日举行，为明年的全国经济工作定下了基调，重点就是要在错综复杂的国际形势下，落实＂十三五＂规划建议的要求，推进结构性改革，推动经济持续健康发展。此间分析人士认为，调结构、稳增长、促改革依然是明年内地经济工作的主线，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务就是具体的要求。可以预料，明年作为全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，内地的宏观经济形势将可克服重重困难，保持稳定发展的势头。香港的各行各业也应该认清、适应并参与内地经济的新常态，在协助国家发展的同时，找到大显身手的广阔空间。
中央经济工作会议主题鲜明、内容丰富，思想性和指导性都很强。对于内地经济走势，会议的基本看法是：＂经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好，经济保持中高速增长，经济结构优化，改革开放向纵深迈进，民生持续改善，社会大局总体稳定。＂ 的确，对于转型中的中国，即将过去的2015年是一个不平凡的年头。这一年，是中国主动适应经济发展＂新常态＂的第一年，中国政府明确提出＂双中高＂发展目标--中国经济长期保持中高速增长和迈向中高端水准。从现在的情况看，经过全国人民上下一心的努力奋斗，这个目标基本上实现，为明年的经济持续健康发展及保持一定的增速，打下了良好的基础。
当然，更重要的是看会议如何为明年的经济工作定调。在这之前，不少人士猜测，面对经济下行压力增大的困难，中央会否采取新一轮刺激经济的措施。从会议公报上看，中央提出了＂适度扩大总需求＂的原则提法，但并没有具体去展开。
而值得特别留意的是以下两个方面：一是会议指出：＂推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求。＂所谓＂供给侧改革＂，是习近平总书记在今年11月10日召开的中央财经领导小组会议上首次提出的，实际上就是要从企业的角度出发，通过制度改革与创新帮助企业提高生产效率，以灵敏应对新形势的变化，是中央在特定形势下做出的一种更有针对性的政策调整，预料明年企业经营的环境将可进一步改善，让企业真正能够发挥主要作用；二是提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，作为调整经济结构、提高经济效益的主要内容。会议公报上用很多的篇幅，指出了具体完成这五大任务的主要原则和具体方法，显示中央对此予以高度重视，希望明年的经济工作围绕这些重点领域，用推动深层次改革的方式来促进经济的增长，这可以说是未来相当一段时期内，内地经济发展的基本思路与脉络。
了解中央经济工作会议的主要内容，深入认识并尽力参与内地经济发展的新常态，对于广大港人来说，无疑具有重要意义。一方面，多了解内地的发展，可以促进两地的融合和交流；另方面，香港的各行各业能够从中找到更多商机，充分发挥港人的创意与活力，分享到世界第二大经济体快速发展的成果。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
更多 亚洲
新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元