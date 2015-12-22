芝加哥期市：小麦价格反弹，但全球供应充裕抑制涨势

据国际文传电讯社报导，俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko称，俄罗斯农业部已经提议政府削减或取消小麦出口税，因卢布汇率波动而且全球小麦指标价格下降。
大豆和玉米价格均承压，因市场预计，由于阿根廷披索贬值以及出口税下调，阿根廷将销售储存的粮食和大豆。这将加剧美国大豆面临的激烈竞争，近几周美国对中国的大豆销售强劲。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 480.50 1.50 +0.31% -1.28% 486.95 49
CBOT玉米 372.50 0.50 +0.13% -0.53% 372.74 50
CBOT大豆 893.00 1.75 +0.20% +0.08% 873.93 63
CBOT稻米 $10.95 $0.00 +0.00% -1.44% $11.56 40
美国原油 $36.01 $0.20 +0.56% +3.69% $39.40 43
汇率
欧元/美元 $1.091 $0.000 -0.05% +0.39%
美元/澳元 0.719 0.000 -0.01% +0.24%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉；审校 戴素萍/许娜)
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
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