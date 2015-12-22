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货币新闻 | 2015年 12月 22日 星期二 10:00 BJT

芝加哥期市：小麦价格反弹，但全球供应充裕抑制涨势

据国际文传电讯社报导，俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko称，俄罗斯农业部已经提议政府削减或取消小麦出口税，因卢布汇率波动而且全球小麦指标价格下降。

大豆和玉米价格均承压，因市场预计，由于阿根廷披索贬值以及出口税下调，阿根廷将销售储存的粮食和大豆。这将加剧美国大豆面临的激烈竞争，近几周美国对中国的大豆销售强劲。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 480.50 1.50 +0.31% -1.28% 486.95 49

CBOT玉米 372.50 0.50 +0.13% -0.53% 372.74 50

CBOT大豆 893.00 1.75 +0.20% +0.08% 873.93 63

CBOT稻米 $10.95 $0.00 +0.00% -1.44% $11.56 40

美国原油 $36.01 $0.20 +0.56% +3.69% $39.40 43

汇率

欧元/美元 $1.091 $0.000 -0.05% +0.39%

美元/澳元 0.719 0.000 -0.01% +0.24%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉；审校 戴素萍/许娜)

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