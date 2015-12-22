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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:46 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元小升，测试技术面阻力位

澳元兑加元攀升至1.0040加元，若站上1.0066，将上看9月高位1.0229。

澳新银行(ANZ)指出，因美国经济数据令人失望，新西兰元 爬升至0.6785美元。在0.68美元遭遇重大阻力。

澳新银行还称，在美国稍晚将发布更多数据的情况下，新西兰元仍可望进一步攀高。该行认为阻力及支撑分别在0.6820美元及0.6730美元。(完)

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