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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:55 BJT

金属期市：伦铜守在五周高位附近，受空头回补支撑

备受关注的中国中央经济工作会议周一闭幕。新华社刊登会议公告全文称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。会议并称，“着力加强供给侧结构性改革。”

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐步升息，意味着不会在每次会议上都升息。

秘鲁政府周一表示，五矿资源 的Las Bambas大型项目2月开始运转后，该国2016年铜产量应会增加65.5%至大约250万吨。

中国11月铜进口量较前月增长12%至358,727吨，年初迄今的进口总量大致与去年同期相当。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/戴素萍)
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