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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:48 BJT

香港个股：中建置地称新兴铸管拟认购12亿港元新股，股价大涨三成

路透香港12月22日 - 在中国投资房地产的中建置地 宣布，已与新兴铸管股份有限公司 全资子公司，就后者有意动用12亿港元认购公司新股事宜签订备忘录；倘交易成事，中建置地的控股权将可能易手。

受可能卖盘消息刺激，中建置地周二早盘股价股价最多大涨三成至0.026港元。公司市值约23亿港元。

中建置地周一晚在联交所发出的声明称，新兴铸管（香港）有限公司作为投资方，拟认购公司的新股份。新兴铸管为央企新兴际华集团直属核心企业，除新兴铸管的业务外，新兴际华集团是国内最大后勤军需品、职业装、职业鞋靴、高端纺织品生产研发基地。

中建置地表示，上述交易须在若干先决条件达成后方可完成，包括获得公司独立股东批准，及证监会豁免投资方向中建置地其他股东提出强制性全面收购要约。

双方将尽力在备忘录订立后90天内签订正式股份认购协议，否则备忘录将视成终止为失效。

中建置地由中建富通 间接持有约16.72%股权，以及持有本金额约7.06亿港元的可换股债券，可兑换为7,056万股中建置地股份。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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