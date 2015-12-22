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货币新闻 | 2015年 12月 22日 星期二 10:38 BJT

企业并购：欧盟监管机构批准霍尼韦尔收购Elster，但有条件限制

路透布鲁塞尔12月21日 - 欧盟反垄断机构周一批准了霍尼韦尔(Honeywell) 以51亿美元收购Elster Group，但附带条件限制。Elster是英国Melrose Industries 旗下公用事业仪表业务部门。

霍尼韦尔7月同意收购Elster，成为该公司逾10年来最大的一笔收购。

欧盟执委会称，批准该案需要霍尼韦尔剥离其天然气仪表业务。

欧盟执委会在一份声明中称，若出售其德国天然气仪表制造厂全部股权，将彻底消除两家公司的业务重叠。(完) (编译 李爽 审校 张荻)

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