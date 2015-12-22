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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 10:28 BJT

中国货币市场：兴业银行2016年同业存单发行额度4,500亿，同比增五成

路透上海12月22日 - 中国股份制银行--兴业银行 周二公布2016年同业存单发行计划，明年发行额度为4,500亿元人民币，较2015年3,000亿元的发行计划增加五成。

根据外汇交易中心同业存单公开信息，兴业银行应该是首个公布明年同业存单发行计划的机构。上海新世纪资信评估投资服务公司对其评级为AAA。

外汇交易中心数据显示，截至上周五(18日)，今年以来同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。

同期二级市场累计成交近14万亿元，同比增幅41倍。发行人方面，12月4日同业存单发行主体范围由自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构数量由479家扩大至643家。(完)

参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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