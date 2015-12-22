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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 10:25 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价持稳区间，外资汇出惟出口商抛汇卖需增温

路透台北12月22日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价持稳既有区间。汇银人士表示，尽管盘初外资汇出一度带动台币实质汇价趋弱跌破32.860，惟随着出口商抛汇卖需增温，让实质汇价带量转而靠向32.830的区间高位。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.17亿美元，交投明显转趋活络，主要消化外资美元买需及出口商抛汇卖需等两股力道，致台币实质汇价在32.850下方稍事整理。

〞出口商在32.850这边还蛮有兴趣的。〞一位大型公营商银交易员说。

本地时间10:14，离岸人民币兑美元 报6.5440，上日收在6.5496；韩元兑美元 报1,176.6，上日收在1,177.6；台股加权指数 则涨0.04%。

台币早盘实质交易区间落在32.826-32.867；上日在32.805-32.880。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩减至价平左右；目前一个月美元/台币远汇 报32.855/32.875，上日收在32.920。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.800-32.900

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--《全球汇市》美元兑欧元持稳，欲待美国数据提供方向指引 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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