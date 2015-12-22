《中国已发行熊猫债一览表》--12月22日

路透上海12月22日 - 以下为2015年以来，不同类别海外机构在中国发行的熊猫债具体情况：
一、外国政府熊猫债：
发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码
(亿元人民币) (年)
-----------------------------------------------------------------------------------------
韩国 2015/12/15 30 3 3.00% 3.00%-3.50% 4.28 15韩国人民币债01
二、国际商业银行及国际金融机构熊猫债：
发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码
(亿元人民币) (年)
---------------------------------------------------------------------------------------------
中国银行(香港) 2015/9/29 10 3 3.50% 3.50%-4.10% 2.28 15中银香港债01
香港上海汇丰银行 2015/9/29 10 3 3.50% 3.50%-4.20% 3.29 15汇丰香港债01
渣打银行(香港) 2015/12/7 10 3 3.50% 3.50%-3.98% 1.88 15渣打香港债01
三、境外非金融企业熊猫债：
发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码
(亿元人民币) (年)
-----------------------------------------------------------------------------------------
招商局香港 2015/10/30 5 1 3.03% 2.96%-3.60% 2.76 15港招商局CP001
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。
2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。
2015年11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府熊猫债。随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债。(完)
(发稿 边竞; 审校 李宏薇)