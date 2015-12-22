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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:10 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场陷入窄幅区间，动能指标呈中性

0300GMT：

* 美元指数在亚洲市场陷于窄幅区间，欧元空头在海外市场遭遇轧空

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，20日波林格区间下行

* 彼此矛盾的信号暗示将出现盘整走势

* 纽约盘低点98.29和伦敦市场高点98.83分别为初步支撑位/阻力位。

* 技术图表：reut.rs/1RC781X

(完)

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