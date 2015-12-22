澳洲个股：嘉民与加拿大养老基金向其中国合资公司注资12.5亿美元

路透上海12月22日 - 全球最大上市工业及商业地产基金管理公司之一的嘉民集团 周二宣布，其与加拿大养老金计划投资委员会共同向双方合营公司--嘉民中国物流基金追加12.5亿美元的资本，同时该基金将向嘉民集团收购九个项目，最终完工价值超过6.5亿美元。
公司新闻稿称，嘉民和加拿大养老金计划投资委员会此次分别出资2.5亿美元和10亿美元，出资比例为20:80，与合营公司目前股本结构一致。
嘉民集团首席执行官顾嘉民（Greg Goodman）表示，“透过这次提高股本和收购项目，我们得以加强在中国主要市场的业务平台，并全面配合我们的资产组合扩张计划。”
嘉民中国物流基金于2009年成立，主要是持有及开发中国内地的物流物业。新闻稿称，在电子商务和国内消费的带动下，嘉民中国物流基金看到在核心物流市场的需求持续强劲，包括上海和北京及其周边地区，以及中国西部的主要市场。合资公司将继续专注发展土地供不应求、及需求最为迫切的主要地区 。
嘉民中国物流基金初始投资总额为3亿美元，双方股东自2012年起，透过每年增加合营基金的股本，以配合业务发展所需。去年11月，双方股东向该基金增资5亿美元，使得他们的总投入达到20亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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