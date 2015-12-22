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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元突破阻力位，因卖家退却

0307GMT：
    
    *  澳元/美元突破0.7205/10阻力位后，空头回补继续发力
    *  澳元已站上0.7220，下一道阻力位在0.7240附近
    *  20日移动均线切入位在0.7239，0.7386/0.7097跌势的50%回档位
在0.7241
    *  似乎并不存在单一诱因可推动澳元继续向上突破
    *  股市和大宗商品市场相对平静，鼓舞利差交易(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 张明钧)

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