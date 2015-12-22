韩国金融市场：盘中韩股小跌交投清淡，韩元接近持平

市场人士等待美国稍晚将公布的第三季国内生产总值(GDP)终值及房价数据。
机械类股 和券商类股 大跌。下跌股与上涨股数量比为2比1。
科技巨头三星电子 跌1%，尽管有消息称，三星电子将从明年开始为超微半导体(AMD)生产新型芯片(晶片)。
截至中午时分，外资在主板卖超549亿韩元(4,666万美元)韩股。外资在过去14个交易日里连续卖超。
韩国韩元兑美元 仍窄幅波动，因投资者在年末之际对美元近期上涨锁定获利。
韩元兑美元报1,176.7韩元，较周一本地收盘价1,177.6韩元涨0.1%。
三年期公债期货3月合约 跌0.08点至109.55。
0230GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,176.7 1,177.6
日圆/韩元 9.7041/102 9.6804
韩国公债期货 * 109.55 109.63
韩国综合股价指数 1,974.25 1,981.19
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/汪红英；审校 杜明霞/高琦)
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元