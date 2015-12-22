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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:24 BJT

韩国金融市场：盘中韩股小跌交投清淡，韩元接近持平

市场人士等待美国稍晚将公布的第三季国内生产总值(GDP)终值及房价数据。

机械类股 和券商类股 大跌。下跌股与上涨股数量比为2比1。

科技巨头三星电子 跌1%，尽管有消息称，三星电子将从明年开始为超微半导体(AMD)生产新型芯片(晶片)。

截至中午时分，外资在主板卖超549亿韩元(4,666万美元)韩股。外资在过去14个交易日里连续卖超。

韩国韩元兑美元 仍窄幅波动，因投资者在年末之际对美元近期上涨锁定获利。

韩元兑美元报1,176.7韩元，较周一本地收盘价1,177.6韩元涨0.1%。

三年期公债期货3月合约 跌0.08点至109.55。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,176.7 1,177.6

日圆/韩元 9.7041/102 9.6804

韩国公债期货 * 109.55 109.63

韩国综合股价指数 1,974.25 1,981.19

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/汪红英；审校 杜明霞/高琦)

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