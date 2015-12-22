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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:27 BJT

标题新闻：澳洲将2016年铁矿石价格预估从每吨50美元下调到40.40美元，称供应料将增加

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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