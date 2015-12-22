《全球汇市》美元兑欧元持稳，市场等待美国数据欲从中寻找线索

纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0916 1.0912 0.04 -9.76 1.2097
美元/日圆 121.21 121.15 0.05 1.46 119.68
欧元/日圆 132.31 132.20 0.08 -8.89 144.78
美元/瑞郎 0.9931 0.9917 0.14 -0.10 0.9941
英镑/美元 1.4879 1.4878 0.01 -4.46 1.5573
美元/加元 1.3934 1.3957 -0.16 19.93 1.1618
澳元/美元 0.7211 0.7187 0.33 -11.72 0.8168
新西兰元/美元 0.6801 0.6757 0.65 -12.77 0.7797
澳元/日圆 87.400 87.070 0.38 -10.57 97.750
新西兰元/日圆 82.430 81.860 0.70 -11.84 93.310
英镑/日圆 180.35 180.31 0.02 -2.95 186.38
澳元/新西兰元 1.0601 1.0616 -0.14 1.26 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/李春喜/刘秀红；审校 王丽鑫/戴素萍/张荻/徐文焰)
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元