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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:44 BJT

《全球汇市》美元兑欧元持稳，市场等待美国数据欲从中寻找线索

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0916 1.0912 0.04 -9.76 1.2097

美元/日圆 121.21 121.15 0.05 1.46 119.68

欧元/日圆 132.31 132.20 0.08 -8.89 144.78

美元/瑞郎 0.9931 0.9917 0.14 -0.10 0.9941

英镑/美元 1.4879 1.4878 0.01 -4.46 1.5573

美元/加元 1.3934 1.3957 -0.16 19.93 1.1618

澳元/美元 0.7211 0.7187 0.33 -11.72 0.8168

新西兰元/美元 0.6801 0.6757 0.65 -12.77 0.7797

澳元/日圆 87.400 87.070 0.38 -10.57 97.750

新西兰元/日圆 82.430 81.860 0.70 -11.84 93.310

英镑/日圆 180.35 180.31 0.02 -2.95 186.38

澳元/新西兰元 1.0601 1.0616 -0.14 1.26 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/李春喜/刘秀红；审校 王丽鑫/戴素萍/张荻/徐文焰)

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