香港新股：郑州银行IPO以招股价区间低端定价，集资约51亿港元

路透香港12月22日 - 总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司 周二公布，其香港首次公开发售（IPO）以招股价区间低端定价，集资50.82亿港元。

郑州银行在联交所一份声明中称，H股的发售价定为每股3.85港元，为区间3.85-4.21港元低端，发售股份数目13.2亿股，其中12亿股为新股，集资净额约44.88亿港元，用于补充资本金。

公司并称，面向散户的公开发售部分录得0.19倍超额认购，面向机构投资者的国际配售部分则轻微超额认购，包括包括中国城市建设控股集团及泛亚环保集团 在内的六名基础投资者的持股比例相当于IPO股份63.48%，或上市后股本约16.3%。

该股将于周三（23日）在联交所挂牌上市，联席保荐人为中信证券国际以及交银国际。

郑州银行是继青岛银行 及锦州银行 后，本月第三家在香港H股挂牌上市的内地城市商业银行；三家银行集资总额近160亿港元。

香港时间11:27，青岛银行跌0.21%，报4.75港元，与招股价持平；锦州银行跌1.67%，报5.31港元，高于招股价4.66港元。（完）

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