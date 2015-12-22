中国债市动态：现券收益率延续跌势，年底前交投热情不减

路透上海12月22日 - 中国银行间债市周二早盘现券继续向好。其间10年国债及国开收益率虽随国债期货走势而略有反弹，但较上日仍保留一定跌幅。机构方面，农商行和券商资管交投热情相对突出。

交易员称，中央经济会议对债市的直接影响暂时不大，市场情绪高涨，应该是惯性做多所致。就现有情况看收益率向上概率不大，只是短期内收益率降幅过猛，或需要整固盘整。

上海一银行交易员表示，早盘现券收益率“一开始下的挺多，后来回来点，但和昨天比还是在下的。”

他并指出，受农商行和券商资管等配债热情支持，目前市场交投较为活跃。从现有预期看，收益率易下难上。只是10年国债收益率已从3.0%开始向2.8%迈进，步伐稍快或需要时间整固。

剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.8650%/2.8300%，上日尾盘为2.89%/2.86%；同期限国开债150218券最新报价 在3.2350%/3.1900%，上日尾盘为3.28%/3.20%。

中国中央经济工作会议提出，明年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。同时，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，稳健的货币政策则要灵活适度，降低融资成本。