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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 12:01 BJT

更新版 1-日本经济：经济财政大臣认为，要灵活看待央行2%的通胀目标

“如果消费者物价涨幅超过1.5%，我想人们谈论物价目标时可能就不会抱怨，”甘利明表示。

政府周二稍早公布的经济预估显示，2016/17财年CPI料将上涨1.2%。

日本央行已承诺推动通胀率在2016/17财年下半年前后升至2%，但政府预测者暗示这不太可能实现。

日本央行下个月召开政策会议时可能将下调CPI预估，因石油等大宗商品价格持续下跌。

消息人士此前告诉路透，若只是下调CPI预估，还不足以促使日本央行进一步宽松政策。

日本央行上周延长所购公债的存续期后，额外宽松预期也已降温。 (完) (编译 李爽/许娜；审校 王颖/戴素萍)

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