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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:52 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价小升但波幅收窄，年底临近机构止盈离场

* 人民币早盘随中间价小升，日内波幅明显收窄

* 年底临近机构选择止盈离场

* 人民币短期波动收窄，消化前期跌势

* 中期走贬趋势未变

路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小升，日内波幅继续收窄。交易员称，年底临近不少机构选择止盈离场，人民币短期进入相对平稳波动走势，但因当前市场仍以购汇为主，维稳中不改中期走贬趋势。

他们也指出，美联储加息靴子落地后紧接圣诞元旦假期，国际美元亦趋平静，境内汇价贬值节奏仍在可控范围内，6.5元关口仍有较强支撑，因此亦无必要激进购汇；离岸CNH 早盘亦现小幅上涨，两地价差略微收窄，套利资金仍会增加部分在岸贬值压力。

“央行现在的手法比较灵活了，也给市场一点空间，如果年内美元不大动的话，估计SPOT（即期）这边也是平稳过度了，而且现在很多外资行已经开始TP（止盈）了。”一中资行交易员表示。

周一结束的中国中央经济工作会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。降低融资成本，扩大直接融资比重，完善汇率形成机制。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.4783元，上日收报6.4808元。今日人民币兑美元中间价 报6.4746元，上日中间价为6.4753元。人民币兑美元即期成交额 为81.95亿美元，上日半日为91.48亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周二持稳，之前下跌，因在西班牙大选中没有任何政党取得绝对多数；交易商关注今日稍晚公布的美国数据，以从中寻找方向。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7488元, 上日尾盘为6.7615元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5439/6.5441元, 上一交易日尾盘报6.5496元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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