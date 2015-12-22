中国汇市：人民币早盘随中间价小升但波幅收窄，年底临近机构止盈离场

* 人民币早盘随中间价小升，日内波幅明显收窄

* 年底临近机构选择止盈离场

* 人民币短期波动收窄，消化前期跌势

* 中期走贬趋势未变

路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘随中间价小升，日内波幅继续收窄。交易员称，年底临近不少机构选择止盈离场，人民币短期进入相对平稳波动走势，但因当前市场仍以购汇为主，维稳中不改中期走贬趋势。

他们也指出，美联储加息靴子落地后紧接圣诞元旦假期，国际美元亦趋平静，境内汇价贬值节奏仍在可控范围内，6.5元关口仍有较强支撑，因此亦无必要激进购汇；离岸CNH 早盘亦现小幅上涨，两地价差略微收窄，套利资金仍会增加部分在岸贬值压力。

“央行现在的手法比较灵活了，也给市场一点空间，如果年内美元不大动的话，估计SPOT（即期）这边也是平稳过度了，而且现在很多外资行已经开始TP（止盈）了。”一中资行交易员表示。

周一结束的中国中央经济工作会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。降低融资成本，扩大直接融资比重，完善汇率形成机制。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.4783元，上日收报6.4808元。今日人民币兑美元中间价 报6.4746元，上日中间价为6.4753元。人民币兑美元即期成交额 为81.95亿美元，上日半日为91.48亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周二持稳，之前下跌，因在西班牙大选中没有任何政党取得绝对多数；交易商关注今日稍晚公布的美国数据，以从中寻找方向。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7488元, 上日尾盘为6.7615元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5439/6.5441元, 上一交易日尾盘报6.5496元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4783。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。