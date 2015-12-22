《路透晚报》--12月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《专题新闻快速浏览》--中国2015年中央经济工作会议

中国备受关注的中央经济工作会议周一闭幕，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。

--中国经济：适时加大政策宽松力度，打破债务-通缩恶性循环--中证报社评

中国中央经济工作会议明确了明年经济工作五大任务。中国证券报周二发表社评指出，在经济下行压力较大态势下，应适时加大宏观调控政策宽松力度，加强“滴灌”、“点灌”，打破债务-通缩恶性循环。

--中国经济：发改委批复五条高速公路工程项目，投资估算逾700亿元

中国国家发展改革委周二批复建设5条高速公路工程项目，项目估算总投资额逾700亿元人民币，主要集中在西部地区、海南省、山东省和北京周边地区。

--《焦点》中国拟多管齐下去楼市库存，但招数温和更意在长远

在去年短暂缺席中央经济工作会议后，房地产再度成为中国最高决策层的关注焦点，祭出包括加快农民工市民化在内的六招，逐步消化当前楼市居高不下的库存，稳定房地产市场，减轻房地产投资放缓对宏观经济的拖累。

--台湾数据：11月季调失业率3.84%，创下一年来最高--主计总处

台湾主计总处周二公布，11月经季节调整后失业率为3.84%，高于上月的3.79%，并创一年来最高。

【金融】

--中国金融：继续发行地方债置换政府存量债务，降低利息负担--财政部长

中国财政部部长楼继伟周二表示，要督促地方政府统筹包括债券资金在内的财政预算资金偿还政府存量债务，切实履行偿债责任，必要时可以处置政府资产；并继续发行地方政府债券置换非政府债券形式的政府存量债务，降低地方利息负担。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净投放200亿央行微调维稳，年末流动性问题不大

年末将至近期资金面稍现波动，继上周四后，中国央行公开市场周二逆回购再现单日小幅净投放，规模200亿元人民币，以维稳短期流动性；预计年内流动性问题不大，应不需公开市场大力驰援。

--《中国债市每日综述》暖势不改但收益率跌幅放缓，谨慎心态难撼乐观预期

中国银行间市场周二现券收益率跌幅放缓。交易人士表示，继上日收益率快速走低之后，今日虽继续下行，但部分机构谨慎心态逐渐升温，随后收益率跌幅收窄；不过因宽松流动性提供保障，机构对后市走势仍偏乐观。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升但波幅收窄，年底临近机构止盈离场

人民币兑美元即期周二早盘随中间价小升，日内波幅继续收窄。交易员称，年底临近不少机构选择止盈离场，人民币短期进入相对平稳波动走势，但因当前市场仍以购汇为主，维稳中不改中期走贬趋势。

--中国汇市：外汇交易中心周三起将就延长外汇交易时间进行测试--消息

三位直接了解情况的消息人士周二透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至四个月新高，下档支撑相对偏强大盘震荡上扬

中国股市沪综指周二收升至四个月新高。分析师指出，今日市场对中央经济工作会议的公报内容乐观看待，但明天将有新一轮新股申购，资金面受压出现部分抛压，大盘在震荡中获支撑继续上扬。目前指数已进入区间震荡的上沿位置，料后市有可能挑战前期高点3,678点和年线高点。

--中国证券：注册制授权草案获批后，注册机关等六方面将有新安排--报载

上海证券报周二报导，中国证监会主席肖钢在昨日的全国人大常委会会议上，受托对国务院提请在注册制改革中调整适用证券法有关规定的草案进行说明。他指出，草案获批后，注册机关、审核要求、信息披露要求、中介机构职责等六方面具体事项将由国务院作出安排。

--《焦点》助推亚太交易额破万亿美元，中国企业购并明年料续创新高

中国企业2015年大举进行海外收购，协助亚太年交易金额首度超过1万亿美元，2016年交易金额料将继续攀升，因中国企业将买进更多的海外资产，以规避国内经济增长放缓的影响。

--中国个股：TCL集团与三星合资的华星光电获国开基金10亿元增资

中国大型家电企业--TCL集团周二公告称，其与韩国三星电子旗下三星显示等合资的深圳华星光电技术公司，获得国开发展基金10亿元现金增资，该款项将用于华星光电8.5代TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）生产线项目建设。

--香港新股：郑州银行IPO以招股价区间低端定价，集资约51亿港元

总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行股份有限公司周二公布，其香港首次公开发售（IPO）以招股价区间低端定价，集资50.82亿港元。

--香港个股：中广核矿业拟收购加拿大铀矿上市公司Fission的19.99%股权

中广核集团于香港的铀业分支--中广核矿业周二公布，拟收购加拿大铀矿上市公司Fission Uranium FCU.TO 的19.99%股权，并将成为后者单一最大股东。

--中国企业：中国航空工业集团违约仲裁败诉，判赔7,000万美元

总部位于达拉斯的美国洁净能源企业美腾能源集团(Tang Energy Group)，在与中国最大航太防务国营企业中国航空工业集团(中航工业/AVIC)的仲裁中胜出，中航工业需支付逾7,000万美元的违约金。 (完) (整理 曾祥进; 审校 黄凯)