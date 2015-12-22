版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 12:08 BJT

中国货币市场：回购利率小涨跨年品种略紧俏，但年末预期维持乐观

路透上海12月22日 - 中国银行间市场周二回购利率多数上行，跨年且覆盖元旦假期的14天期资金略显紧俏，利率升幅相对明显。交易员表示，资金面整体压力有限，年末需求料将进一步向跨年品种集中，利率上涨也属正常，央行护航下平稳跨年仍然可期。

华东一银行交易员称，感到大行融出较昨日略有收缩，“出得很快就没了”，但因国开行仍有持续出资，整体而言资金面压力不明显。

上海一券商交易员提及，本周新股申购之前，打新资金滚动融出隔夜亦补充供给，目前仅跨年品种有一些压力，“新股前夕隔夜还行，七天不跨年(需求一般)，14天比较难借。”

年底前最后一批新股发行的八家企业中，七家网上申购日为周三(23日)，一家为周四(24日)。

上述银行交易员认为，年末资金面出现大幅波动的概率不大，“央行的宽松政策应该会持续到明年，也不排除会有降准。”

年末将至近期资金面稍现波动，继上周四后，中国央行公开市场周二逆回购再现单日小幅净投放，规模200亿元人民币，以维稳短期流动性；预计年内流动性问题不大，应不需公开市场大力驰援。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8637 1.8382 +2.55

七天 2.3323 2.3213 +1.10

14天 2.8236 2.7471 +7.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6100 2.5250 +108.50

七天 3.3300 3.2150 +11.50

14天 3.4000 3.0750 +32.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8400 +4.00

七天 2.4100 2.4900 -8.00

14天 2.8200 2.7400 +8.00

Shibor

其中:隔夜 1.8750 1.8430 +3.20

七天 2.3420 2.3340 +0.80

三个月 3.0611 3.0551 +0.60

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐