香港个股：中广核矿业拟收购加拿大铀矿上市公司Fission的19.99%股权

路透香港12月22日 - 中广核集团于香港的铀业分支--中广核矿业 周二公布，拟收购加拿大铀矿上市公司Fission Uranium 的19.99%股权，并将成为后者单一最大股东。

中广核矿业在联交所一份声明中称，与Fission订立意向书，同意认购对方约9,674万股普通股另加额外数目之普通股，价格为每股0.85加元（约4.73港元），较周一收市价0.69加元有23%溢价。

该公司表示，Fission之唯一资产--PLS矿产为全世界第三大高质素铀矿床及全世界最大未开发铀矿床，此项收购令公司控制哈萨克斯坦Semizbay矿区以外另一个处于开采阶段之铀矿床，能够帮助公司组建一个成熟的项目开发团队，并为可持续发展奠定更深厚基础。

Fission为一间初级资源公司，PLS矿产位于西加拿大萨斯喀贯彻温省(Saskatchewan)之阿萨巴斯卡(Athabasca)盆地，包括17个相邻开采权，合共31,039公顷。于今年6月末，Fission的资产净值约2.65亿加元，截至6月底止年度除税后净亏损475万加元。

收购事项只要得到大股东的书面批准，毋须举行股东大会。

中广核矿业周二早盘收升1.67%，报0.61港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)