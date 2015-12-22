民调显示特朗普能击败共和党参选人 但会败给希拉里

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月21日 - 根据周一的路透/益普索民调，如果特朗普与共和党竞争对手克鲁兹和鲁比奥一对一对决，特朗普则会胜出；但倘若现在就举行大选，特朗普则不能击败民主党热门参选人希拉里。

民调显示，假设共和党方面主要是特朗普与德州参议员克鲁兹之间的角逐，那么特朗普将会赢得41%的共和党及独立选民的支持。克鲁兹的支持率将为31%，28%的受访者表示，他们不会在克鲁兹与特朗普的对决中投票。

根据该民调，如果是佛罗里达州参议员鲁比奥对阵特朗普，特朗普会获得40%的共和党及独立选民的支持，鲁比奥的支持率为34%。27%的受访者表示他们不会投票。

根据周五的路透/益普索调查，在所有共和党总统参选人中，克鲁兹与鲁比奥的支持率分别排在第二和第四。

周一的民调显示，尽管数月来特朗普的支持率在关于共和党的各种民调中一直领先，但若今日就举行大选，特朗普则会败给希拉里。在两人一对一的对决中，希拉里在所有选民中将会赢得40%的支持率，特朗普的支持率则为29%。(完)