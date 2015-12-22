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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 13:38 BJT

日本债市：公债价格大多上升，两年期公债标售买需强劲

两年期公债收益率过去六周大部分时间内都在零以下，上周触及纪录低位负0.060%，日本央行的购债计划推动其稳步下降。

周二的2.5万亿日圆(206.2亿美元)两年期公债标售凸显投资者需求强劲。最低得标收益率为负0.009%，平均得标收益率为负0.013%，二者均为纪录低点。

日经指数 跌0.1%，可能连续第二日收低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.045% -0.5 -0.040% 五年期公债 0.040% +0.5 0.035% 10年期公债 0.275% +0.5 0.270% 20年期公债 1.000% +0.5 0.995% 30年期公债 1.265% +0.0 1.265% 10年期公债期货 <0#JGB:> 148.98 +0.00 148.98

注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞/张涛；; 审校 王颖/李春喜)

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