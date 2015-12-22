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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 13:45 BJT

台湾股市：小幅上扬，外资休假短线难有行情

路透台北12月22日 - 台湾股市周二收盘小涨。分析师表示，受外资耶诞节休假影响，盘面交投清淡，大盘指数呈现横盘整理格局，高低点差仅55点。

台湾加权股价指数 收涨0.13%,至8,292.74点；今日成交初值 为768.59亿台币，上交易日修正后为783.63亿。

〞月线自11月中以来持续下弯的格局无法克服，我们认为将继续整理。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

但就中期格局而言，宏利投信股票投资部主管周奇贤认为，半导体库存可望于年底前调整完毕，电子股将回到正常的季节性循环，2016年第一季前台股仍有获利上修机会。

周奇贤指出，预估2016年台股全年指数区间为7,700-9,500点，因此下档空间有限。台股目前PB(股价净值比)仅约1.5倍，这在过去15年仅有出现三次，目前台股基本面仍优于先前低点，显示股价仍处于低估水准。

分析师估计，台股明日区间看8,200-8,350点。

亚洲主要股市周二小幅上涨。本地时间13:35，MSCI亚太明晟指数 涨0.28%。

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