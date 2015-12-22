台湾股市：小幅上扬，外资休假短线难有行情

路透台北12月22日 - 台湾股市周二收盘小涨。分析师表示，受外资耶诞节休假影响，盘面交投清淡，大盘指数呈现横盘整理格局，高低点差仅55点。
台湾加权股价指数 收涨0.13%,至8,292.74点；今日成交初值 为768.59亿台币，上交易日修正后为783.63亿。
〞月线自11月中以来持续下弯的格局无法克服，我们认为将继续整理。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
但就中期格局而言，宏利投信股票投资部主管周奇贤认为，半导体库存可望于年底前调整完毕，电子股将回到正常的季节性循环，2016年第一季前台股仍有获利上修机会。
周奇贤指出，预估2016年台股全年指数区间为7,700-9,500点，因此下档空间有限。台股目前PB(股价净值比)仅约1.5倍，这在过去15年仅有出现三次，目前台股基本面仍优于先前低点，显示股价仍处于低估水准。
分析师估计，台股明日区间看8,200-8,350点。
亚洲主要股市周二小幅上涨。本地时间13:35，MSCI亚太明晟指数 涨0.28%。
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元