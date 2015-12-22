修正-国际油市：油价脱离多年低点，寄望冬季需求增长

(更正：补上内文第二段漏字) 路透新加坡12月22日 - 油价周二略微脱离多年低点，因北半球进入冬季需求旺季。但暖和天气和供应不断增加，意味着油价预计会保持疲弱，直到2016年很晚的时候。

供应过剩已经打压原油期货今年以来下跌逾30%。

0548GMT，布兰特原油期货 报每桶36.58美元，脱离周一触及的11年低点36.04美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 报每桶36.07美元，脱离上日触及的2009年以来低点33.98美元。

多位交易商表示，价格调涨比较大程度上是与合约展期及冬季需求开始登顶有关，而非基本面有改变。

分析师指出，油价进一步大涨可能性不高，因北半球进入冬季的天候异常温和，有部分是因为厄尔尼诺(圣婴)现象所导致，这将打击热燃油需求。

法国巴黎银行指出，自12月7日以来，美国和欧洲开暖气的日子较十年均值少了30-39%，预料1月4日前的需求仍将较正常水准低23-24%。

冬季需求疲弱，与预期中的伊朗制裁取消后石油出口供应增加等现象料同时出现。

美银美林表示，伊朗产出可能在制裁取消后六个月内增加60万桶/日，目前产出则在约100万桶/日。

国际能源署(IEA)预期，在制裁取消后，伊朗出口将在6-12个月内增加50万桶/日。(完)

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