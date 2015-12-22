版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 14:17 BJT

韩国经济：2016年财政部公债净发行计划规模有所下降

路透首尔12月22日 - 韩国周二表示，虽然预计需求将保持强劲，但财政部计划明年发行的公债净额将减少，以避免预算缺口。

韩国企划财政部表示，明年财政部公债的净发行规模将为45.9万亿韩元(390.5亿美元)，今年计划发行规模为51.7万亿韩元。

企划财政部在明年的发行计划中表示，预计2016年发行总规模为110.1万亿韩元，略高于2015年计划的109.3万亿韩元。(完) (编译 王颖；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐