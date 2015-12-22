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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 14:22 BJT

日本股市：收盘小跌，假日来临前市场缺乏明确走向

日本航空 涨2.7%，全日空 涨1.7%。

建筑类股 涨1.3%，Sekisui House 涨2.2%，之前巴克莱将该公司目标价从2,100日圆提升至2,500日圆。

大成建设集团 续涨，涨幅1.6%；该公司领衔的集团递交的新国立竞技场(New National Stadium)、2020年东京奥运会主场馆设计方案被选中。

东证股价指数 涨0.2%至1,533.60点；JPX-日经400指数 涨0.2%，至13,820.28点。(完)

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