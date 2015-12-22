台湾债市：五年和10年指标公债殖利率收创新低，景气差央行降息仍可期

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 五年和10年券殖利率收创历史新低
* 景气差令再降息可期，多头气势仍强
* 104/12期殖利率短期先看在1.000-1.050%
路透台北12月22日 - 台湾五年和10年指标公债殖利率周二双双收创历史新低。交易员指出，经济表现异常疲弱，央行明年初仍可能降息，市场氛围仍偏多。
他们表示，近期台湾数据表现差，外销订单不但连八个月衰退，连到明年第一季也不好，景气谷底看来还有得撑。目前各方对明年第一季央行仍有降息预期，有利多头，殖利率再向下仍有空间。
〞唯一美中不足就是10年券收盘比较不好，不然这个盘没有乌云，〞一位小型商银交易员说。
五年公债104/13 和10年公债104/12 期今日各以0.60%和1.0110%创下五年和10年券殖利率盘中新低，但10年公债收在1.0320%，明显脱离低点。
交易员表示，今日虽然10年公债成交量较高，但连着多日的多头行情殖利率缓下，这样的走法也不算是太过疯狂。目前多头仍是小心换手，审慎看待后市。
〞年底到了，在多重考量下，交易意愿不高，这个盘虽然下但走得犹犹豫豫的，〞一位大型商银交易员说。
他们认为，明天财政部就要公布第一季的发债计划，明年首期公债可能是五年券，等于马上就要有新券开始发行前交易，因此不排除10年券成交意愿会因而走低。
台湾经济部周一公布，11月外销订单金额较上年同期跌6.3%，劣于市场预估的下跌5.68%，为连八个月衰退。经济部并预估，12月外销订单年变动率料跌一成以上。
交易员预估，明日五年期104/13殖利率主要交投区间在0.59-0.62%；10年券104/12期看在1.000-1.0500%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.66 0.6100% 0.6*-0.61% 12.0 10 104/12 -1.79 1.0320% 1.011*-1.0375% 244.5
注：*表历史新低。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.6000% 10 104/12 1.0320%
5 104/13 0.6100%
3 104/1 0.3600%
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率