台湾债市：五年和10年指标公债殖利率收创新低，景气差央行降息仍可期

* 五年和10年券殖利率收创历史新低

* 景气差令再降息可期，多头气势仍强

* 104/12期殖利率短期先看在1.000-1.050%

路透台北12月22日 - 台湾五年和10年指标公债殖利率周二双双收创历史新低。交易员指出，经济表现异常疲弱，央行明年初仍可能降息，市场氛围仍偏多。

他们表示，近期台湾数据表现差，外销订单不但连八个月衰退，连到明年第一季也不好，景气谷底看来还有得撑。目前各方对明年第一季央行仍有降息预期，有利多头，殖利率再向下仍有空间。

〞唯一美中不足就是10年券收盘比较不好，不然这个盘没有乌云，〞一位小型商银交易员说。

五年公债104/13 和10年公债104/12 期今日各以0.60%和1.0110%创下五年和10年券殖利率盘中新低，但10年公债收在1.0320%，明显脱离低点。

交易员表示，今日虽然10年公债成交量较高，但连着多日的多头行情殖利率缓下，这样的走法也不算是太过疯狂。目前多头仍是小心换手，审慎看待后市。

〞年底到了，在多重考量下，交易意愿不高，这个盘虽然下但走得犹犹豫豫的，〞一位大型商银交易员说。

他们认为，明天财政部就要公布第一季的发债计划，明年首期公债可能是五年券，等于马上就要有新券开始发行前交易，因此不排除10年券成交意愿会因而走低。

台湾经济部周一公布，11月外销订单金额较上年同期跌6.3%，劣于市场预估的下跌5.68%，为连八个月衰退。经济部并预估，12月外销订单年变动率料跌一成以上。

交易员预估，明日五年期104/13殖利率主要交投区间在0.59-0.62%；10年券104/12期看在1.000-1.0500%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.66 0.6100% 0.6*-0.61% 12.0 10 104/12 -1.79 1.0320% 1.011*-1.0375% 244.5

注：*表历史新低。

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5 104/13 0.6100%

3 104/1 0.3600%