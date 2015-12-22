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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 14:43 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本经济财政大臣甘利明周二表示，消费者物价不一定要正好上涨2%，央行才能宣布成功达成通胀目标，
或者政府可以正式宣布通缩结束。 
    
    韩国央行表示，该国家庭领域的财务状况有所恶化，因为下半年的债务增长速度超过收入增速，如果出现
突然升息等宏观经济冲击，则可能会出现家庭无力偿债的情况。 
    
    美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐
步升息，意味着不会在每次会议上都升息。“逐步调高利率意味着不是每次会议，”洛克哈特接受WABE电台访
问时称。他说，未来更有可能“每隔一次会议”升息。 
    
     欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微
加速，但不足以降低失业率。 
    
    欧洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)周一表示，欧洲央行无需采
取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。 
    
    据日本政府的一位官员称，央行总裁黑田东彦周一称，近期央行对购债计划作出的调整，给予央行在必要
时扩大货币宽松的灵活空间。 
    
    中国中央经济工作会议周一闭幕。会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳
健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。 
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 高琦)
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