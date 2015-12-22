日本经济财政大臣甘利明周二表示，消费者物价不一定要正好上涨2%，央行才能宣布成功达成通胀目标， 或者政府可以正式宣布通缩结束。 韩国央行表示，该国家庭领域的财务状况有所恶化，因为下半年的债务增长速度超过收入增速，如果出现 突然升息等宏观经济冲击，则可能会出现家庭无力偿债的情况。 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)承诺在未来数月逐 步升息，意味着不会在每次会议上都升息。“逐步调高利率意味着不是每次会议，”洛克哈特接受WABE电台访 问时称。他说，未来更有可能“每隔一次会议”升息。 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼在德国经济周刊(Wirtschaftswoche)上撰文称，明年欧元区经济应略微 加速，但不足以降低失业率。 欧洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行总裁瓦西里奥斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)周一表示，欧洲央行无需采 取进一步的货币刺激举措，因欧元区经济情况已经“很好”。 据日本政府的一位官员称，央行总裁黑田东彦周一称，近期央行对购债计划作出的调整，给予央行在必要 时扩大货币宽松的灵活空间。 中国中央经济工作会议周一闭幕。会议公告称，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳 健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 高琦)