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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 15:30 BJT

中国企业：中国航空工业集团违约仲裁败诉，判赔7,000万美元

根据中航工业在高风能源缺席情况下于全球其他地区开发的项目，简内凡起初要求获得约22.5亿美元的损失赔偿。

上述判决对于中航工业来说是一个挫折。中航工业最初曾投资35万美元，获得该高风能源50%的股权。

中国商务部本月表示，今年1-11月，中国非金融类对外直接投资同比增长16%至1,041亿美元。

据美国荣鼎谘询(Rhodium Group)编纂的数据显示，今年前九个月，中国企业在美国完成了逾90亿美元的交易。

美腾能源在1996年与中航工业开展业务关系，双方在2001年建立了中航惠腾风电设备，是中国最大的风电机组风轮叶片生产企业。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 王颖/蔡美珍)
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