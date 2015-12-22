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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 15:10 BJT

新兴汇市：亚洲货币多数上扬，印尼卢比触及一个月高点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.20 121.15 -0.04 -1.27 119.66

坡元 1.4051 1.4071 +0.14 -5.63 1.3260

台币 32.834 33.085 +0.76 -3.40 31.718

韩元 1171.85 1177.60 +0.49 -6.19 1099.30

泰铢 36.09 36.12 +0.08 -8.84 32.90

菲律宾披索 47.32 47.30 -0.04 -5.49 44.72

印尼卢比 13660.00 13760.00 +0.73 -9.37 12380.00

印度卢比 66.29 66.35 +0.09 -4.92 63.03

马币 4.3020 4.3025 +0.01 -18.72 3.4965

人民币 6.4785 6.4808 +0.04 -4.24 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张荻/汪红英；审校 王洋/蔡美珍)

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