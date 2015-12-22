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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 15:24 BJT

****敬告客户：路透中文新增“中国已发行熊猫债一览表”****

亲爱的客户，您好，

随着人民币国际化快速推进，2015年下半年起熊猫债发行取得全面突破，包括国际性商业银行、外国政府等各类机构都加入发行熊猫债行列。

为更全面呈现熊猫债的发行情况，路透中文新闻将自12月22日（周二）起，新增《中国已发行熊猫债一览表》。稿件一般在有内容更新的周一发出。

如有建议，欢迎致电！（完）

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