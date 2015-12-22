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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 15:38 BJT

全球金市：黄金守住前两日涨势，但油价下挫带来风险

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价格 变动 涨跌%

现货金 1079.2 1.14 0.11

现货银 14.25 -0.013 -0.09

现货铂金 874.45 1.55 0.18

现货钯金 548.4 -0.65 -0.12

COMEX期金 1079.1 -1.5 -0.14

COMEX期银 14.255 -0.06 -0.42

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛)

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