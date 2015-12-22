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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市卖超66亿韩元，为连续第15日卖超

路透首尔12月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超66亿韩元，为连续第15日卖超，期间共计卖超3.187万亿韩元(27.2亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月22日 -6.6 221.8 -271.7

^12月21日 -114.1 225.5 -142.0

12月18日 -143.0 175.9 -66.3

12月17日 -65.5 177.9 -176.1

12月16日 -159.1 533.9 -395.4

12月15日 -352.7 275.0 -9.2

12月14日 -262.2 343.7 -147.8

12月11日 -231.2 117.8 -32.1

12月10日 -356.8 230.3 16.6

12月 9日 -242.9 149.0 -13.2

12月 8日 -183.0 25.0 59.8

12月 7日 -147.4 -48.1 70.3

12月 4日 -364.8 65.2 154.2

12月 3日 -254.8 -80.5 211.1

12月 2日 -302.9 7.4 122.1

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本月以来 -3,073.7 2,466.9 -832.4

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今年以来 -3,406.9 -840.8 140.7

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注：^ 12月21日为修正后数据。(完)
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