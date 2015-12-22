路透基点：冠华针织厂28.88亿港元贷款结案，金额高于之前报导--TRLPC

路透香港12月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，纺织品生产商冠华针织厂有限公司3.5年期可转让定期贷款已结案，贷款规模等值于28.88亿港元(3.7亿美元)，超过之前报导的23.88亿港元。

中信银行(国际)、中国信托商业银行、第一商业银行香港分行、富邦金控、恒生银行、汇丰银行和荷兰合作银行香港分行担任牵头行兼簿记行。这笔贷款由23.4亿港元A部分和7,000万美元B部分构成。汇丰银行还担任额度代理行和协调安排行。

该交易在一般银团阶段吸引了14家银行参贷。消息人士称，贷款协议将在周三签署。

担保方为冠华国际控股有限公司、彩晖(澳门离岸商业服务)有限公司、Victory City Overseas Ltd和新信投资有限公司。

此双币贷款的最高综合收益为251个基点，A部分贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码217个基点，B部分利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码217个基点。贷款平均期限为2.925年。

贷款将在18个月宽限期过后，分五次每半年不等额分期偿还：10%(第1-2次)、15%(第3-4次)和50%(第5次)。

贷款资金用于为借款人2014年2月所签19.88亿港元等值3.5年期定期贷款提供再融资，以及用于一般公司用途。

中信银行(国际)、中国信托商业银行、恒生银行、汇丰银行和新加坡大华银行为2014年贷款交易的牵头行兼簿记行，贷款利率较Hibor或Libor加码244个基点，支付282个基点的最高综合收益，平均期限为2.925年。(完) (编译 汪红英；审校 白云)